GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi

GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi

GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç tarafından ziyaret edildi. Gaziantep Üniversitesi'nin olanakları ve eğitim kalitesi hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Dr. Enes Efendioğlu, GAÜN'ün Tercih Ofisi'ni öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda önemli bir rehberlik sağlayan değerli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

18.07.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) aday öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurulan GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç tarafından ziyaret edildi.

Gaziantep Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bülent Ağcabay, Dr. Enes Efendioğlu'na Gaziantep Üniversitesinin sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Dr. Enes Efendioğlu ise öğrencilerin doğru tercih yapmaları konusunda önemli bir rehberlik sağlamayı amaçlayan GAÜN'ün Tercih Ofisi'ni değerli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Gençlik, Spor, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement