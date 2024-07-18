GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi

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Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) aday öğrencileri bilgilendirmek amacıyla kurulan GAÜN Tercih Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç tarafından ziyaret edildi.

Gaziantep Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Bülent Ağcabay, Dr. Enes Efendioğlu'na Gaziantep Üniversitesinin sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Dr. Enes Efendioğlu ise öğrencilerin doğru tercih yapmaları konusunda önemli bir rehberlik sağlamayı amaçlayan GAÜN'ün Tercih Ofisi'ni değerli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.