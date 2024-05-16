GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi - Son Dakika
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GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi

GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesinde eğitim alan 320 tıp öğrencisi için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, tıp eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu vurgulayarak öğrencilere sürekli kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Hakan Eren ise hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

16.05.2024 16:25
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesinde eğitim alan 320 tıp öğrencisi öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Dönem 3" öğrencileri için düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, tıp fakültesinde eğitim ve öğretimin zorlu ve uzun bir süreç olduğunu söyledi.

Öğrencilere sürekli kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Balat, şunları söyledi:

"Bütün meslek yaşamınız boyunca çalışma ve öğrenmenin sınırsız olduğunun bilincinde olarak, bilgi ve becerilerinizi sürekli geliştireceğinize, iyi bir hekim olmanız için çaba gösteren öğretim üyelerine, çok değerli hocalarınıza hak ettikleri saygıyı göstereceğinize yürekten inanıyorum. Bir hekim adayı olarak yaşamın en kutsal hak olduğunu daima göz önünde bulundurarak, toplum ve bireyin sağlığını korumaya çalışacağınıza inanıyorum."

GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Hakan Eren de hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Hekimin sorgulayıcı bir yapıya sahip olması gerektiğini aktaran Eren, "Hekim gerektiğinde duygusaldır, olması da gerekir. Stres yönetimi becerisi vardır, yüksek konsantrasyon sahibidir." dedi.

Konuşmaların ardından 320 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi.

Daha sonra akademisyen ve öğrenciler tarafından açılan sergi gezildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi - Son Dakika

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