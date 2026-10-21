GAÜN'ün ev sahipliğindeki Hitit sempozyumu Gaziantep'te 8 oturumla başladı - Son Dakika
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GAÜN'ün ev sahipliğindeki Hitit sempozyumu Gaziantep'te 8 oturumla başladı

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Gaziantep'te GAÜN ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası Hitit sempozyumu başladı. 8 bilimsel oturumda Hititlerin siyasi ve kültürel yapısı ele alınacak; sempozyumun Yesemek'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına katkı sunması hedefleniyor.

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Torosların Ötesindeki Hititler: MÖ 2. Binyılın Ortalarından MÖ 1. Binyılın Ortalarına Kadar Çok Kültürlülük ve Süreklilik" başlıklı uluslararası sempozyum başladı.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, Hitit uygarlığının siyasi, kültürel, dini ve ekonomik yapısı ile Torosların güneyindeki bölgelerle ilişkileri ele alınıyor.

Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun Türkiye, Gaziantep ve akademi camiası için hayırlı olmasını dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de üniversitelerin nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesindeki önemine değinerek öğrencilere fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini belirtti. Şahin, arkeolojik araştırmaların ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların iş birliği içinde yürütülmesinin önemini vurguladı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise Gaziantep'in farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını, kentte yürütülen arkeolojik kazıların geçmişin aydınlatılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Üniversite olarak bilim, kültür ve eğitimi bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Doğan, kültürel mirasın araştırılması ve korunması için belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi. Doğan, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün Gaziantep'te hizmet vermesine katkı sunanlara da teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün destek verdiği sempozyum kapsamında 8 bilimsel oturum gerçekleştirilecek.

Farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıların katıldığı oturumlarda Oylum Höyük, Karkamış ve Yesemek başta olmak üzere arkeolojik merkezlerde yürütülen kazı ve araştırmaların sonuçları değerlendirilecek. Hititlerin idari yapısı, inançları, mimarisi ve çevre bölgelerle kültürel etkileşimleri de ele alınacak.

Bilimsel oturumları 22 Ekim'de tamamlanacak sempozyumun son gününde, 23 Ekim'de Zincirli Höyük, Tilmen Höyük ve Yesemek Hitit Heykel Atölyesi'ne kültür turu düzenlenecek.

Sempozyumun, Yesemek Taş Ocağı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına yönelik çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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