GAÜN Yerleşkesinde Yeni Kütüphane İnşaatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GAÜN Yerleşkesinde Yeni Kütüphane İnşaatı Başladı

GAÜN Yerleşkesinde Yeni Kütüphane İnşaatı Başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesi içerisinde yapılacak kütüphane için çalışmalar başladı. Yerleşke içerisinde 18 bin 700 metrekare alan yapılacak kütüphane de çalışma salonları, bireysel ve özel çalışma odaları, teknoloji ve multimedya odası, görsel, işitsel, basılı materyaller yer alacak. Kütüphanenin yapılacağı alanı ziyaret eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kütüphanenin öğrenci ve akademisyenlere faydalı olacağını ifade etti. Kütüphanenin 2 yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktaran Özaydın, 'Burası bildiğimiz klasik kütüphanelerin ötesinde 7 gün 24 saat faaliyette olan büyük bir yaşam alanı olacak. Yeni kütüphane binamızı sadece bilgiye erişim noktası olarak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak bir yaşam merkezi olarak tasarlıyoruz.' dedi. Özaydın, yeni kütüphanenin öğrencilere ve personellere hayırlı olmasını diledi.

08.05.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesi içerisinde yapılacak kütüphane için çalışmalar başladı.

Yerleşke içerisinde 18 bin 700 metrekare alan yapılacak kütüphane de çalışma salonları, bireysel ve özel çalışma odaları, teknoloji ve multimedya odası, görsel, işitsel, basılı materyaller yer alacak.

Kütüphanenin yapılacağı alanı ziyaret eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kütüphanenin öğrenci ve akademisyenlere faydalı olacağını ifade etti.

Kütüphanenin 2 yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktaran Özaydın, "Burası bildiğimiz klasik kütüphanelerin ötesinde 7 gün 24 saat faaliyette olan büyük bir yaşam alanı olacak. Yeni kütüphane binamızı sadece bilgiye erişim noktası olarak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak bir yaşam merkezi olarak tasarlıyoruz." dedi.

Özaydın, yeni kütüphanenin öğrencilere ve personellere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Yerleşkesinde Yeni Kütüphane İnşaatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: GAÜN Yerleşkesinde Yeni Kütüphane İnşaatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement