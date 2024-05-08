GAÜN Yerleşkesinde Yeni Kütüphane İnşaatı Başladı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesi içerisinde yapılacak kütüphane için çalışmalar başladı.

Yerleşke içerisinde 18 bin 700 metrekare alan yapılacak kütüphane de çalışma salonları, bireysel ve özel çalışma odaları, teknoloji ve multimedya odası, görsel, işitsel, basılı materyaller yer alacak.

Kütüphanenin yapılacağı alanı ziyaret eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kütüphanenin öğrenci ve akademisyenlere faydalı olacağını ifade etti.

Kütüphanenin 2 yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktaran Özaydın, "Burası bildiğimiz klasik kütüphanelerin ötesinde 7 gün 24 saat faaliyette olan büyük bir yaşam alanı olacak. Yeni kütüphane binamızı sadece bilgiye erişim noktası olarak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak bir yaşam merkezi olarak tasarlıyoruz." dedi.

Özaydın, yeni kütüphanenin öğrencilere ve personellere hayırlı olmasını diledi.