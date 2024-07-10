Gauteng'de Okul Servisi ve Kamyonet Çarpışması Sonucu 12 Öğrenci Hayatını Kaybetti

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, okul servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 öğrenci hayatını kaybetti.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Gauteng'a bağlı Johannesburg kentinin batısındaki Merafong beldesinde, kamyonetin arkadan çarptığı okul servisi devrilerek alev aldı.
Kazada serviste bulunan 12 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti.
Yaralı 7 öğrenci ise yakınlardaki hastaneye kaldırıldı.
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