Gauteng'de Okul Servisi ve Kamyonet Çarpışması Sonucu 12 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gauteng'de Okul Servisi ve Kamyonet Çarpışması Sonucu 12 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Gauteng eyaletinde, Johannesburg'un batısındaki Merafong beldesinde, bir kamyonetin arkadan çarptığı okul servisi devrilerek alev aldı. Kazada, serviste bulunan 12 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti. Yaralı 7 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

10.07.2024 15:29
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, okul servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 öğrenci hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Gauteng'a bağlı Johannesburg kentinin batısındaki Merafong beldesinde, kamyonetin arkadan çarptığı okul servisi devrilerek alev aldı.

Kazada serviste bulunan 12 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti.

Yaralı 7 öğrenci ise yakınlardaki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gauteng'de Okul Servisi ve Kamyonet Çarpışması Sonucu 12 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gauteng'de Okul Servisi ve Kamyonet Çarpışması Sonucu 12 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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