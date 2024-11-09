Gauteng'te Okullarda Gıda Satışı Durduruldu - Son Dakika
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Gauteng'te Okullarda Gıda Satışı Durduruldu

Güney Afrika'nın Gauteng Eğitim Bakanlığı, artan gıda zehirlenmeleri nedeniyle okul gıda satışını durdurdu.

09.11.2024 10:11
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JOHANNESBURG, 9 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng Eyaleti Eğitim Bakanlığı, çocuklar arasında son zamanlarda artan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından okullarda gıda satışının durdurulmasına yönelik bir bildiri yayımladı.

Gauteng Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Xolani Mkhwemte, cuma günü Xinhua ile yaptığı telefon görüşmesinde, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul binalarında gıda satışının durdurulması talimatını verdiklerini doğruladı.

Sözcü, "Bir sonraki duyuruya kadar tüm okul binaları içinde ve çevresinde gıda satışının durdurulması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

Gauteng'de son aylarda çocuklar arasında gıda kaynaklı hastalıklar artarken, zehirlenme vakaları nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sözcü, okul çevresinde "güçlü bir gıda denetimine" ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu kapsamda denetim personelinin sayısının artırılması ve kantinlerin daha sık denetlenmesi gibi önlemler alacaklarını söyledi.

Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreteri Fikile Mbalula, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, kantinlerin yeniden açılmadan önce kayıt altına alınmasına ve kayıtsız kantinlerin kapatılmasına odaklanan bir kampanyaya öncülük edeceklerini söyledi.

Bakanlığın Afrika Ulusal Kongresi'nin kararını tamamen desteklediğini belirten Mkhwemte, okullarda gıda satışının durdurulmasına rağmen, çocukların topluluklarda güvenli olmayan gıdalara erişmesinden endişe duyduklarını da sözlerine ekledi.

Okullarda son kullanma tarihi geçmiş veya besin değeri düşük paketli gıdaların satılmaması gerektiğini vurgulayan bakanlık, gıda satıcıları gıda güvenliği ve beslenme yönetmeliklerine tam olarak uyana kadar ebeveynlere çocuklarına evden yiyecek hazırlamalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gauteng'te Okullarda Gıda Satışı Durduruldu - Son Dakika

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