Gavin Newsom'dan Trump'a Eleştiri - Son Dakika
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Gavin Newsom'dan Trump'a Eleştiri

15.06.2026 23:42
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California Valisi Newsom, Trump'ın kendileri hakkında soruşturma açtırdığını iddia etti.

ABD'de bir sonraki seçimlerde Demokratların başkan adayı olma ihtimali bulunan California Valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına kendisi ve eşi hakkında soruşturma açılması talimatı verdiğini öne sürdü.

Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin videolu mesaj yayınladı.

Son günlerde federal ajanların, eski çalışanlarının, arkadaşlarının ve aile üyelerinin kapılarını çalarak "bir suç unsuru bulmaya çalıştıklarını" öne süren Newsom, "Donald Trump sadece kötü tweetlerim yüzünden peşimde değil, başkanlık adayı olmayı düşündüğüm için, yalanları ve aldatmacaları nedeniyle onu sürekli olarak eleştirmemden nefret ettiği için peşimde." dedi.

Trump'ın ABD Adalet Bakanlığına kendisini ve eşini soruşturma talimatı verdiğini savunan Newsom, görevlilerin her türlü kaydı inceleyebileceklerini, saklayacak bir şeyi olmadığını kaydetti.

Newsom, "Donald Trump başkanlığı satıyor. Amerikan siyasi tarihindeki en büyük nakit soygununu gerçekleştiriyor, yabancı gümrük vergisi indirimini golf sahalarının onayı karşılığında takas ediyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ikinci başkanlık dönemine başlamasından bu yana servetinin 4 milyar dolar arttığını iddia eden Newsom, "Bu bir cumhuriyetin değil, bir otokratik rejimin davranışıdır." dedi.

Newsom, daha önce de Trump'ı eleştirmişti

Vali Newsom'ın Ofisinden ocakta yapılan bir açıklamada, TikTok'un "Trump'la bağlantılı bir gruba satıldığı" belirtilmiş, Başkan'a yönelik eleştirel içeriklerin sınırlandığına dair raporlar alındığı ve bazı vakaların doğrulandığını ileri sürülmüştü.

ABD'de 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisinin bir ABD vatandaşını öldürmesinin ardından ülke çapında protestolar yaşanmıştı.

Newsom, konuya ilişkin o dönemde yaptığı bir açıklamada, ABD'deki şehirlerin sokaklarına Apaçi helikopterlerin indiğini ve maskeli görevlilerin sokaklarda gezdiğini vurgulayarak, "(Trump) Bu ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, California, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gavin Newsom'dan Trump'a Eleştiri - Son Dakika

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