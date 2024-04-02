Gayrettepe'deki gece klübünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 100 Milyon Kilovatlık Yeni Enerji Kapasitesine Ulaştı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkede 100 milyon kilovatı aşkın toplam kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşan eyalet düzeyindeki ilk bölge oldu. Bölgenin 100 milyon kilovatlık kurulu yeni enerji kapasitesi, yılda yaklaşık 230 milyar kilovat saat yeşil elektrik üretecek ve 190 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer 70 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlayacak. Bölge, yıl içinde kurulu yeni enerji kapasitesine 40 milyon kilovat daha eklemeyi planlıyor ve bu sayede bölgedeki kurulu termik enerji kapasitesini geçmesi bekleniyor.