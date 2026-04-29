Gayrimenkulde Dijital Dönüşüm: Fiyatlar Artık Veriyle Belirleniyor

Gayrimenkul piyasasında geleneksel ilan ve pazarlık yöntemleri yerini dijital fiyat keşfi modellerine bırakıyor. Gaboras gibi platformlar, online ihale ve veri analitiği ile fiyatların şeffaf ve rekabetçi bir ortamda belirlenmesini sağlıyor. Yapay zeka, karar destek sistemi olarak piyasa davranışlarını analiz ederken, nihai fiyat alıcı teklifleriyle oluşuyor. Bu dönüşüm, bilgi asimetrisini azaltarak işlem sürelerini kısaltıyor ve güveni artırıyor.

Gaboras CEO'su Ruhi Konak, 'Fiyatın nasıl oluştuğu, en az fiyatın kendisi kadar önemli' diyerek, dijital modellerin adil, hızlı ve güvenilir satış süreçleri sunduğunu belirtiyor. Önümüzdeki yıllarda kurumsal portföylerde dijital ihalenin standart hale geleceğini öngören Konak, gayrimenkul piyasasının ilan döneminden çıkıp rekabetçi fiyat keşfi dönemine girdiğini vurguluyor.