Gayrimenkulde İletişim Krizi: Satılamayan Projelerin Arkasında Yanlış Strateji Var

Gayrimenkul sektörü, milyon dolarlık projeler geliştirmesine rağmen iletişimi hala reflekslerle ve hatalarla yönetiyor. COSY İletişim'e göre, bugün satılamayan projelerin arkasında piyasa koşulları değil; yanlış konumlandırma, zayıf hikaye ve strateji eksikliği bulunuyor. Sektördeki iki eski gazeteci olan Yelda Akgün ve Evren Kotoğlu, iletişimin baştan sona kurgulanması gerektiğini vurguluyor.

Artan maliyetler ve yavaşlayan satışlar, sektörü yeni bir gerçekle yüzleştiriyor: Artık sadece proje üretmek yetmiyor, doğru anlatmak gerekiyor. Birçok geliştirici, büyük yatırımlar yaparken projelerin nasıl konumlandırılacağını ve hangi hikayeyle anlatılacağını planlamıyor. İletişim, hala lansman döneminde hatırlanan bir destek kalemi olarak görülüyor, oysa rekabette satışın, güvenin ve marka değerinin doğrudan belirleyicisi haline geldi.

Yatırımcı davranışı da değişti; alıcılar artık satış ofisine gitmeden önce dijital platformlarda araştırma yapıyor. Buna rağmen sektör, iletişimi parçalı ve geleneksel reflekslerle yönetmeye devam ediyor. Akgün ve Kotoğlu, iletişimin proje fikir aşamasında başlaması ve teslim sonrasına kadar sürmesi gerektiğini belirtiyor. Yeni nesil iletişim, bütünsel bir stratejiyi kapsıyor ve dijital görünürlük, içerik dili gibi unsurları içeriyor.

Gayrimenkul geliştiricilere tavsiye, iletişimi işin merkezine koymak ve rekabetin artık algılar arasında yaşandığını kabul etmek. Kazanan markalar, sadece iyi projeler geliştirenler değil, onları doğru stratejiyle anlatabilenler olacak.