Gaz Yakan Cihazlarda Standart Uyarısı

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), gaz yakan cihazların "CE" ve "TSE" belgelerine sahip olması gerektiğini belirterek, standartlara uygun olmayan ürünlerin can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığını bildirdi.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kombi, ocak ve şofben gibi gaz yakan cihazların kullanımının arttığı ifade edildi.

Bu cihazların "CE" ve "TSE" belgelerine sahip olmalarının hayati önem taşıdığı aktarılan açıklamada, standartlara uygun olmayan ürünlerin kullanılmasının tehlikesine vurgu yapıldı.

Açıklamada, standartlara uygun üretilmeyen cihazların gaz sızıntısı, boğulma, patlama, yangın ve çevreye zararlı karbonmonoksit ve NOx salımı gibi tehlikeler oluşturabileceğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Risklerin önlenmesi için bu cihazların Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'ne uygun olduğunu gösteren 'CE' ve 'TSE' işaretlerine sahip olması gerekiyor. Avrupa Birliği'nde uygulanan 'Yeni Yaklaşım Direktifleri' doğrultusunda hazırlanan Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği ile ticari ve ev tipi pişirme cihazları, kombiler ve kazanlar gibi çok sık kullanılan ürünler tasarım aşamasından üretim ve dağıtım süreçlerine kadar denetleniyor."

TSE Uygunluk Belgesi'nin, ürünün belirli standartlara uygun olduğunu kanıtlayan en önemli belgelerden olduğu belirtilen açıklamada, bu belgenin sadece tüm standartları karşılayan firmalarca verildiği bildirildi.

Açıklamada, gaz yakan cihazların yalnızca kullanıcıların değil, çevrenin güvenliği açısından da kritik önemi olduğu ifade edilerek, vatandaşların cihaz alırken mutlaka "CE" ve "TSE" işaretlerini kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

TSE'nin gaz yakan cihazların güvenliği için verim, sızdırmazlık, emisyon, yüzey sıcaklıkları ve denge gibi kritik testler uyguladığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu testlerden başarıyla geçen cihazlar belge almaya hak kazanırken, standartlara uygun olmayan ürünler ise can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'nin uygulanmasını ve yönetmelik hükümlerinin yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca 'CE' işareti uygunluk değerlendirme işlemleri için onaylanmış kuruluş atamaları ve söz konusu ürünlere ait piyasa gözetim ve denetimi de Bakanlıkça gerçekleştiriliyor."