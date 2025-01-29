Gazelle Otel'in Kat Görevlisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gazelle Otel'in Kat Görevlisi Gözaltına Alındı

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Gazelle Resort Otel'de kat görevlisi İ.E. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 kişi gözaltına alındı.

29.01.2025 14:40
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GAZELLE OTEL'İN KAT GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan diğer oteli Gazelle Resort Otel'de kat görevlisi olan İ.E. gözaltına alındı.

DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yanan oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. ise İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şu ana kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Bu şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19'u tutuklanmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazelle Otel'in Kat Görevlisi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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