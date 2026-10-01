Gazeteci Ali Çağatay çifte beraat kararı aldı, 3 ay neden Silivri\'de yattığını sordu

(İSTANBUL) İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla 26 Haziran'da tutuklanıp 10 Eylül'de tahliyesi kararlaştırılan gazeteci Ali Çağatay ikinci duruşmada beraat etti. Tazminat hakkı olduğu beraat kararını veren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gazeteciye bildirildi. Çağatay, kararın ardından "Peki, ben 3 ay neden Silivri'de yattım?" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla hakkında açılan davada, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, 10 Eylül'deki duruşmada tahliye olan Ali Çağatay, avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin'le birlikte dostları da izledi.

"HABERİN YANILTICI YA DA YANLIŞ OLDUĞUNA DAİR TESPİT YAPILMAMIŞTIR"

Duruşma savcısı, iddianame doğrultusunda cezalandırması isterken gazeteci Çağatay, "Haberin nereden alındığını çok sordular ancak söylemedim, yine kaynağımı gizli tutmak istiyorum bu haberin yanıltıcı ya da yanlış olduğuna dair, herhangi bir tespit kesinlikle yapılmamıştır, dosyada buna ilişkin bilgi belge yoktur." dedi. Daha önce yaptığı bazı haberlere ilk anda yanlış olduğuna dair tepkilerin olduğunu ancak daha sonra doğru çıktığını anlatan Çağatay şunları söyledi:

"Nitekim zamanında yapmış olduğum bazı haberlerden dolayı haberlerin muhattabları önce tepki gösterdiler ancak daha sonraki gelişmeler benim yaptığım haberler veya yorumların haklı olduğunu ortaya çıkarttı, örneğin Katılım Finansman şirketleri ile ilgili yaptığım bir haber önce bu şirketler tarafından tepki ile karşılandı ancak sonra bu şirketlerin vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı, suçun unsurları itibariyle oluşmadığı iddianameden dahi anlaşılmaktadır. İddianameye göre size okuduğum gibi bir kısmı doğru olsa dahi zarar verme olasılığımdan bahis edilmiştir, habercilikte yapılan işin bir tarafa zarar verme olasılığı zaten mevcuttur ancak haberin sağladığı yarar göz önüne alındığında zarar verme ihtimaline dikkat edilemez. Haberin yanıltıcı olmadığı ortadadır, tüm bu sebeplerden beraatimi talep ederim"

AVUKAT TURGUT KAZAN: TCK'NIN 217/A MADDESİ SOMUT NORM DENETİMİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINSIN

Çağatay'ın avukatı turgut Kazan da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen TCK'nın 217/A maddesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek somut norm denetimi ile konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını istedi. Ayrıca haberin yanlış olduğunun ispat edilmediğini belirterek kullanılan ifadede imneyit teşkilatını aşağılayacak bir şey olmadığını söyledi.

Son sözü sorulan Ali Çağatay ise Basın Kanunu'na göre gazetecilerin kaynağını açıklamaya zorlanamayacağını belirtti, "Bunun nedeni toplum yararının daha üstün tutulmasıdır aksi takdirde haber yapamaz hale gelebiliriz, beraatimi talep ederim" dedi.

İKİ SUÇLAMADAN DA BERAAT

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla ilgili; sanığın yaptığı paylaşımın kamu barışını bozmaya el verişli bir şekilde olmadığı, paylaşım sonucunda toplumda huzursuzluk ve olaylar çıkaracak nitelikte bir takım olayların yaşanmadığı, buna ilişkin bir tespitin yer almadığı anlaşıldığından beraat kararı verdi. Paylaşımdaki ifadelerin aşağılama niteliği taşımadığı gerekçesiyle de "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasından da beraat kararı veren mahkeme, sanığın tutuklu bulunması ve daha sonra beraat etmesi nedeniyle tazimanat hakkı olduğunu bildirdi.

"PEKİ, BEN 3 AY NEDEN SİLİVRİ'DE YATTIM"

Gazeteci Çağatay, beraat kararının ardından şu paylaşımı yaptı:

"Vee ÇİFTE BERAAT geldi. Mahkeme, yargılandığım her iki ceza maddesinden de beraat kararı verdi. Peki, ben 3 ay neden Silivri'de yattım? Şimdi, bunları düşünmüyorum, sadece özgürlüğün tadını çıkarmaya çalışacağım. Destek olan herkese sevgiler."