Gazeteci Ali Tarakçı, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazeteci Ali Tarakçı, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25 Eylül tarihli talimatında 23 Eylül'deki paylaşım TCK 217/A kapsamında değerlendirildi; Tarakçı gece X'ten gözaltına alındığını duyurdu.
(ANKARA) - Gazeteci Ali Tarakçı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Ali Tarakçı, gece saatlerinde X hesabından "Şu an gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 25 Eylül tarihli talimatında, Tarakçı'nın 23 Eylül'de yaptığı bir paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Talimat, gözaltı işleminin yapılması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Tarakçı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapmıştı.
Kaynak: ANKA
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