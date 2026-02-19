SANAL medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Alican Uludağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından Ankara'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Alican Uludağ hakkında sanal medyadaki paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın, yarın ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi.
Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alındı
