Gazeteci Alican Uludağ Gözaltında

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gazeteci Alican Uludağ'ın, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde geçireceği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından son paylaşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Uludağ'ın paylaşımını alıntılayan avukat İrem Çiçek'in de dosyaya dahil edildiği belirtildi. Çiçek hakkında gözaltı kararı olup olmadığı henüz bilinmiyor.