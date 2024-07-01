Gazeteci Burak Erdoğmuş'un mezarı başında anma töreni düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Garipler Mezarlığı'ndaki anma programına, Erdoğmuş'un ailesi ve yakınları, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uluşahan, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer ve gazeteciler katıldı.
Müftü Koçer'in yaptığı duanın ardından Erdoğmuş'un mezarına karanfil bırakıldı.
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