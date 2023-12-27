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Gazeteci Can Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gazeteci Can Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Can Ataklı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Can Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
27.12.2023 - 17:40,
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Gazeteci Can Ataklı, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir ikametine en yakın karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

???????- Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine harekete geçmişti.

Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.?????

Kaynak: AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı, İstanbul, Hukuk, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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