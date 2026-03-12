Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı - Son Dakika
Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı

Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı
12.03.2026 16:36
Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik eleştirilerin ardından "Sağcılık suçtur" açıklamaları sonrası tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında karar verildi. 10 ay hapis cezası verilen Aysever hakkında tahliye kararı verildi.

Sanal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklanan ve hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen gazeteci Enver Aysever, ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Enver Aysever ile avukatlar ve Aysever'in ailesi katıldı.

"VİDEOM HALKI TAHRİK ETSEYDİ 14 SAAT İÇİNDE EDERDİ"

Duruşmada savunma yapan Aysever, “Sözlerim yanlış anlaşılmıştır. Ben o sözleri Türkiye’deki sağ ve sol ve sınıfları kutuplaştırmaya yönelik değil dünya genelinde sağ ve sol kavramının entelektüel bir tartışma üslubuyla beyan etmeye çalıştım. Videoyu çektiğim dönemde başkaları da benzer şekilde açıklamada bulundular. Benim bu video kaydını çekmemdeki sebep İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada açıklama yapan Hasan İmamoğlu'nun komünizme ilişkin yaptığı göndermelerdir. Ben yapmış olduğum açıklamalarda kesinlikle Türkiye'de ki sağ ve sol sınıfları ayrıştırmak ya da kışkırtmak amacında değilim. Söz konusu videoyu çektiğim saat 11.00 sıralarıydı yakalamam ise gece 02.00 sularıdır. Yaklaşık arada 14 saat var. Şayet video kaydı halkı alenen tahrik etseydi ve somut bir tehlike meydana getirmiş olsaydı söz konusu tehlike 14 saatte olurdu. Ne var ki ben video kaydını Youtube yükledikten 14 saat geçmiş olmasına hatta şu an üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen her hangi bir tahrik ya da somut tehlike vuku bulmamıştır. Benim sözlerim düşünce özgürlüğünü ifade etmek bağlamında değerlendirilmelidir. Kaldı ki benim video kaydım toplumda ve sosyal medya haber sitelerinde yalnızca bir haber sayfasında yerini bulmuş olup, söz konusu haber sayfasının taraflı haber yapma ihtimali de göz ardı edilmemelidir" dedi.

"BEN TOPLUMU ORTAK BİR NOKTADA BULUŞTURDUM"

Aysever savunmanın devamında, "Benim Silivri’de komşum Reina katili. Yapmış olduğum paylaşım sonrasında sunduğum sosyal medya paylaşımlarında toplumun önde gelen isimlerinden sağ ve sol isimlerden yargılanmamın haksız olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Bu husus göstermektedir ki ben, toplumun sağ ve sol kesimlerini ayrıştırmak bir tarafa tam aksine ortak bir noktada buluşturdum. 3 ayı bulan tutukluluk sürem hukuksuz bir hal taşımaktadır. Suçsuzluğumda göz önüne alınarak beraatime ve aynı doğrultuda tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Her ne kadar muhalif bir gazeteci olsam da ülke birliğinin korunması ve yurdun savunması açısından Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm muhalefetin göstermiş olduğu çabayı da takdir ederek ben de üzerime düşen görevi yapmak istiyorum" dedi.

SAVCI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı ilk duruşmadan mütalaa açıkladı. Savcı mütalaasında Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan dava açıldığını ancak suçun oluşmadığını belirterek, 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme, sanığın bir daha ceza işlemeyeceği kanaati oluştuğunu belirterek cezanın ertelenmesine ve Enver Aysever’in tahliyesine karar verdi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Bunu bırskmayın birde akif var bunuda içeriye alsınlar 0 0 Yanıtla
