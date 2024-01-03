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Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı'yı sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldı
03.01.2024 - 00:21,
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Fatih Altaylı'yı sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Fatih Altaylı'nın bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Kaynak: DHA
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