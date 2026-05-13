Gazeteci İsmail Arı'nın İddianamesi Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci İsmail Arı'nın İddianamesi Kabul Edildi

13.05.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Arı'nın halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla iddianame hazırladı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci İsmail Arı hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarından 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

52 gün önce tutuklanan BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci İsmail Arı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamaları yöneltildi. İddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Arı'nın 16 Ocak 2026'da BirGün TV'de katıldığı bir programdaki ifadeleri ile sosyal medya paylaşımları ayrı ayrı değerlendirildi. İddianamede, Arı'nın canlı bağlantıyla katıldığı programda kamuya ait kaynakların vakıflara yönlendirildiği, yurt binalarının kamuya ait olduğu ve vakıflara tahsis edildiği iddialarına ilişkin "kamuoyunda yanlış intiba oluşturabilecek nitelikte" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOSYADA

İddianamede, Arı'nın X hesabından yaptığı üç ayrı paylaşım da yer aldı. Paylaşımların birindeki, bir imam hatip lisesinin yapım süreci ve alandaki tescilli yapılarla ilgili iddialarının "dezenformasyon içerdiği" değerlendirmesi yapılırken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına da atıf yapıldı.

"ALGI OLUŞTURUYOR" İDDİASI

İddianamede Arı'nın hakim ve savcı alımlarında mülakat süreçlerine yönelik "torpil çarkı" iddiasına ilişkin de "yargı mensuplarına ilişkin algı oluşturduğu" değerlendirmesi yapıldı. Savcılık, bu paylaşımın "yazılı sınav yerine siyasi referansla atama yapıldığı" yönünde yanlış algı oluşturduğunu öne sürdü. Arı'nın ortaya çıkardığı 'Yunus Emre Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen yolsuzluk' olarak bilinen dosyaya ilişkin haber paylaşımı da suç unsuru olarak gösterildi.

İddianamede ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararı bulunmasına rağmen, Arı'nın bu dosyaya dair paylaşım yaptığı ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği" iddia edildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NİN AÇIKLAMALARINA ATIF YAPILDI

Savcılık değerlendirmesinde, bazı paylaşımlar için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "açıkça dezenformasyon içerdiği" yönündeki açıklamalarına da atıf yapıldı. Paylaşımların kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte olduğu, soruşturma süreçlerini etkileyebileceği, yanlış kanaat oluşturduğu öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna zincirleme hükümlerinin uygulanarak 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar, "gizliliğin ihlali" suçlarından da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci İsmail Arı'nın İddianamesi Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:51:57. #7.13#
SON DAKİKA: Gazeteci İsmail Arı'nın İddianamesi Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.