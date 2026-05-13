Gazeteci İsmail Arı'nın İddianamesi Kabul Edildi

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci İsmail Arı hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarından 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

52 gün önce tutuklanan BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci İsmail Arı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamaları yöneltildi. İddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Arı'nın 16 Ocak 2026'da BirGün TV'de katıldığı bir programdaki ifadeleri ile sosyal medya paylaşımları ayrı ayrı değerlendirildi. İddianamede, Arı'nın canlı bağlantıyla katıldığı programda kamuya ait kaynakların vakıflara yönlendirildiği, yurt binalarının kamuya ait olduğu ve vakıflara tahsis edildiği iddialarına ilişkin "kamuoyunda yanlış intiba oluşturabilecek nitelikte" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOSYADA

İddianamede, Arı'nın X hesabından yaptığı üç ayrı paylaşım da yer aldı. Paylaşımların birindeki, bir imam hatip lisesinin yapım süreci ve alandaki tescilli yapılarla ilgili iddialarının "dezenformasyon içerdiği" değerlendirmesi yapılırken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına da atıf yapıldı.

"ALGI OLUŞTURUYOR" İDDİASI

İddianamede Arı'nın hakim ve savcı alımlarında mülakat süreçlerine yönelik "torpil çarkı" iddiasına ilişkin de "yargı mensuplarına ilişkin algı oluşturduğu" değerlendirmesi yapıldı. Savcılık, bu paylaşımın "yazılı sınav yerine siyasi referansla atama yapıldığı" yönünde yanlış algı oluşturduğunu öne sürdü. Arı'nın ortaya çıkardığı 'Yunus Emre Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen yolsuzluk' olarak bilinen dosyaya ilişkin haber paylaşımı da suç unsuru olarak gösterildi.

İddianamede ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararı bulunmasına rağmen, Arı'nın bu dosyaya dair paylaşım yaptığı ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği" iddia edildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NİN AÇIKLAMALARINA ATIF YAPILDI

Savcılık değerlendirmesinde, bazı paylaşımlar için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "açıkça dezenformasyon içerdiği" yönündeki açıklamalarına da atıf yapıldı. Paylaşımların kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte olduğu, soruşturma süreçlerini etkileyebileceği, yanlış kanaat oluşturduğu öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna zincirleme hükümlerinin uygulanarak 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar, "gizliliğin ihlali" suçlarından da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.