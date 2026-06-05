Gazeteci İsmail Arı Tutukluluğun Ardından Serbest

(ANKARA) - Gazeteci İsmail Arı, 75 günlük tutukluluğun ardından Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Arı, "Ben haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri haber yapmaya devam edeceğim. Cezaevinden de gazetem BirGün'le çıktım; cezaevinde aldığım bir gazete. 'Haber alma' hakkına ve gazeteciliğe sahip çıkan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla yaklaşık 75 gündür tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Sincan Cezaevi'nden tahliye edilen gazeteci Arı'yı ailesi, meslektaşları ve sevenleri karşıladı. Arı, cezaevi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle, hukuksuz bir şekilde 75 gün cezaevinde kaldım. Gazetecilik yapmamı engellemek istedikleri için cezaevine atıldım. Ama bir şey değişmeyecek. Ben haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri haber yapmaya devam edeceğim. Bugün duruşma salonunda, defalarca haberini yaptığım bir imam da vardı. Depremzedeler de vardı. Nurgül Hanım burada, Gülsüm Hanım burada. Sesi çıkmayanların sesi olmak için gazetecilik yaptım. Onlar da sağ olsun beni yalnız bırakmadılar. Bir gazetecinin az görebileceği bir şekilde vefa gösterdiler."

"HAKİM POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI SÖYLEDİ"

Bugün mahkemede birçok hukuksuzluk yaşadığımı ifade ettim: biri çıplak arama, öteki cep telefonu sinyalime hukuksuz şekilde bakılması, diğeri de hakimlik kararı olmadan cep telefonuma el konulması. Hakim, üçü hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bunlara imza atan kamu görevlileri hakkında en kısa sürede soruşturma yürütülüp yargılanmasını bekliyorum.

Ailemi çok özledim. Kısa bir süre onlarla vakit geçirip gazeteciliğe devam edeceğim. Bu 75 gün boyunca benden çok sevgili eşim Dila, ailem, avukatlarım ve gazetem BirGün'deki çalışma arkadaşlarım yoruldu; onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Cezaevinden de gazetem BirGün'le çıktım; cezaevinde aldığım bir gazete. 'Haber alma' hakkına ve gazeteciliğe sahip çıkan herkese çok teşekkür ederim."

"ÇIKANA KADAR YERDE YATTIM"

Arı, cezaevi koşullarına ilişkin ise "2 No'lu L Tipi Cezaevi'ndeydim. Koğuşların hepsi kapasitenin çok üzerindeydi. Benim kaldığım koğuş da öyleydi. O yüzden, birçok tutuklu gibi, 75 gün boyunca ben de yerde yattım. Çıkana kadar yerde yatıyordum. Zaten cezaevlerinin doluluk oranı ve kapasitesi meselesini daha önce defalarca haber yapmıştık. Bir de bunu yaşayarak görmüş oldum maalesef" diye konuştu.

"YAVRUMA KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Baba Veli Arı, oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Vallahi çok mutluyuz. Yavruma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.