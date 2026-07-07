Gazeteci Kayhan Ayhan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gazeteci Kayhan Ayhan Gözaltına Alındı

07.07.2026 01:47
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BirGün muhabiri Kayhan Ayhan, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - BirGün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayhan'ın Silivri'de görülen İBB davasına ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının suçlama konusu yapıldığı bildirildi.

BirGün Gazetesi Muhabiri Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Ayhan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından paylaşan Ayhan, "Evime polis geldi, gözaltına alınıyorum" bilgisini verdi.

BirGün Gazetesi'nin haberine göre Ayhan'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen İBB davasına dair haber ve paylaşımları suçlama konusu edildi.

Haberde Ayhan'ın geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçireceği ve ifadesinin yarın alınacağı bilgisi verildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Kayhan Ayhan Gözaltına Alındı - Son Dakika

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