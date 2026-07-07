Gazeteci Kayhan Ayhan Hakkında Tutuklama Talebi: İbb Davası Paylaşımları Gerekçe Gösterildi

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Kayhan Ayhan'ı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sürece ilişkin sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcılık, paylaşımların kamuoyunda kaygı yaratmaya elverişli ve gerçeğe aykırı bilgiler içerdiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Kayhan Ayhan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebinde bulundu.

Sevk yazısında, Kayhan Ayhan'ın X platformundaki "@kayhanayhann" hesabı ile YouTube hesabından, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sürece ilişkin yaptığı paylaşımların incelendiği belirtildi.

Savcılık yazısında, söz konusu paylaşımlarda "halk arasında kaygı yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgiler alenen yayıldığının tespit edildiği" öne sürüldü.

Ayhan'ın kolluk ve müdafii huzurunda alınan ifadesinde, soruşturmaya konu sosyal medya hesaplarının ve bu hesaplardan yapılan paylaşımların kendisine ait olduğunu beyan ettiği aktarıldı.

Savcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında Ayhan hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ile tutuklama nedenlerinin bulunduğunu ileri sürerek tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.