Gazeteci Özgen Acar 86 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Özgen Acar 86 yaşında hayatını kaybetti

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Özgen Acar, 86 yaşında Ankara'da öldü.

23.10.2024 18:36
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(ANKARA) - Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Özgen Acar, 86 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Özgen Acar, 86 yaşında hayatını kaybetti. Tarihi eser kaçakçılığıyla yıllar boyu mücadele eden Acar, Yorgun Herkül heykelinden Karun Hazineleri'ne kadar birçok eserin Türkiye'ye geri getirilmesini sağladı. Acar, cuma günü Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Acar, 29 Eylül 1938'de PTT Müdürü olan babası Hilmi Acar'ın görevli olduğu Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. Annesi Naciye Hanım ev hanımıydı. İlk ve orta eğitimini İzmir'de Atatürk Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Gazeteciliğe, 13 Kasım 1960'ta Cumhuriyet'te başladı. Parlamento, başbakanlık, ekonomi ve dış siyaset muhabirlikleri yaptı.1980'de Milliyet gazetesinin Yunanistan Temsilciliği görevini, Ankara Bürosu Haber Müdürlüğü'nü, New York Temsilciliği'ni yaptı. Özgen Acar, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü, Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü, ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü aldı. Evli olan Acar'ın Deniz adında bir oğlu var.

Kaynak: ANKA

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