Gazeteci Yavuz Oğhan Emniyette İfade Verdi

06.11.2025 14:22
CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, İstanbul'daki İBB soruşturması kapsamında emniyete götürüldü ve ifadesinde gazetecilik faaliyetlerinin etik çerçevesinde olduğunu belirtti. Oğhan, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ile sık görüşmeleri hakkında savunma yaptı.

Haber: Beril KALELİ-Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP İletişim Koordinatörü, gazeteci Yavuz Oğhan bu sabah saatlerinde emniyete götürüldü ve İBB soruşturması kapsamında ifade verdi. Oğhan'ın ifadesinde, "Yaklaşık 35 yıllık gazeteciyim. Faaliyetlerimi hep gazetecilik çerçevesinde yürüttüm. Etik kurallarına uydum. Kimse ile gazetecilik dışı bir ilişki oluşturmadım. Herhangi bir suç da işlemedim" dediği öğrenildi. Oğhan'a CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ile görüşmelerinin sorulduğu da belirtildi. Oğhan'ın bu sorulara, "2023 ve 2025 arasında Türkiye en ciddi sarsıntılı dönemi geçirmiş muhalefet açısından bu dönemin en kritik isimlerinden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu için danışmanı ile bir gazetecinin 2 yılda bu kadar görüşmesi az bile sayılır." dediği kaydedildi.

Son aylarda birbirini izleyen operasyonlara bu sabah yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş ve Batuhan Çolak'ın savunmalarının alınması için emniyete talimat verildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında operasyonun İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla yürütülen operasyon kapsamında yapıldığı belirtildi ve "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "bilerek ve isteyerek suç örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği kaydedildi.

Yavuz Oğhan: Faaliyetlerimi hep gazetecilik çerçevesinde yürüttüm

CHP İletişim Koordinatörü, gazeteci Yavuz Oğhan da bu kapsamda sabah erken saatlerinde emniyete götürüldü ve İBB soruşturması kapsamında ifade verdi. Oğhan'ın ifadesinde, "Yaklaşık 35 yıllık gazeteciyim. Faaliyetlerimi hep gazetecilik çerçevesinde yürüttüm. Etik kurallarına uydum. Kimse ile gazetecilik dışı bir ilişki oluşturmadım. Herhangi bir suç da işlemedim" dediği öğrenildi.

Oğhan'a CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ile görüşmelerinin sorulduğu da belirtildi. Oğhan'ın bu sorulara, "Murat Ongun Türkiye nin en büyük şehrinin belediyesinin başkanının basın danışmanıdır. Türkiye de gazetecilik yapan kimin HTS kayıtlarına baksanız, bu işi hakkıyla yapıyorsa benzer sayılarda görüşmeyi bir basın danışmanıyla yapar. Benim telefon kayıtlarında diğer partilerin basın danışmanlarıyla yapılan görüşmeleri kontrol ettiğinizde de aynı sayıları göreceksinizdir. Bu bir gazeteci açısından gayet normal bir durumdur. 2023 ve 2025 arasında Türkiye en ciddi sarsıntılı dönemi geçirmiş muhalefet açısından bu dönemin en kritik isimlerinden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu için danışmanı ile bir gazetecinin 2 yılda bu kadar görüşmesi az bile sayılır." dediği kaydedildi.

Baz kesişmeleri soruldu

Oğhan'a Murat Ongun'un yanı sıra İBB Medya A.Ş yöneticilerinden Emrah Bağdatlı ile baz kesişmeleri de soruldu. Oğhan'ı o soruya ise şu yanıtı verdiği öğrenildi:

"4 yıl içerisinde 126 kez Emrah Bağdatlı ile buluştuğum iddiası akla, mantığa aykırıdır. Ben Murat Ongun'u tanıdığımı söylediğim halde onunla bile bu kadar buluşma iddiası söz konusu değildir. Baz kesişmelerinden bahsediliyor 126 kesişmenin yüzde 95'i Beşiktaş Yıldız, Dikilitaş Eren Sokak ve Esentepe olarak gösteriliyor. Ben Dikilitaş Mahallesi'nde yaşmaktayım, evim oradadır. Gazete Pencere'nin ofisi oradadır. Emrah Bağdatlı'nın nerde yaşadığını, günlük hayatının nerede geçirdiğini bilmiyorum belki de o bölgede evi ya da işi olabilir."

Kaynak: ANKA

