Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, müdahalenin halkın haber alma hakkını ihlal ettiğini belirtti. Bilgin, "Kayyum kararına son verilmesini, kanalın yayın özgürlüğünün güvence altına alınmasını ve gazetecilerin görevlerini baskı görmeden yapabilmesini istiyoruz. Tüm kamuoyunu demokrasiye, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, demokrasi ve basın özgürlüğü açısından kapkara bir güne uyandı. Halk TV'ye kayyum atanması ve yayınlarının durdurulması, halkın haber alma ve bilgilenme hakkına yönelik ağır bir müdahaledir. Bilgilenme hakkı, demokrasinin sağlıklı işleyişi için yaşamsal önemdedir. Bu hakkın bugün bir kez daha ağır biçimde ihlal edilmesini kabul etmiyoruz.

Bugün tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık 19 ay sonra, İBB Davası'nda dört gün boyunca savunma yapacağı duyurulmuştu. İmamoğlu'nun savunmasının başlayacak olması, kamuoyunun yakından izlediği bu yargı sürecinde gazeteciliğin sorumluluğunu daha da artırıyor. Henüz basılmamış bir kitabın yasaklanmasının ardından, şimdi de savunmanın haberleştirilmesi mi engellenmek isteniyor? Duruşmada yaşananları izlemek ve halka aktarmak basının, bilgiye erişmek ise yurttaşların hakkıdır.

Fon skandalını haberleştiren gazetecilerden bazılarının tutuklanması, bazılarının ayağında kelepçe ile ev hapsinde tutulması, basın üzerindeki baskıya ilişkin kaygılarımızı artırıyor. Gazetecilerin haberleri ve sordukları sorular nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması, soruşturmalara uğraması, haberlerine ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi bütün basın camiasına ve toplumun haber alma hakkına yönelmiş bir tehdittir.

24 Ekim 2025 tarihinde TELE 1'e kayyım atanmasından bir yıl sonra, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV'ye yönelik bu müdahale, gazetecilere dönük tutuklama ve ev hapsi kararları ve sansürlerle birlikte değerlendirildiğinde, medyanın korkutulup sessizliğe ve biata zorlanmak istendiği ortadadır. Basın kuruluşlarının bağımsız çalışması ve yurttaşların doğru bilgiye erişebilmesi demokrasinin vazgeçilmez koşuludur.

Gazeteciler Cemiyeti olarak Halk TV'de çalışan meslektaşlarımızın yanındayız. Kayyum kararına son verilmesini, kanalın yayın özgürlüğünün güvence altına alınmasını ve gazetecilerin görevlerini baskı görmeden yapabilmesini istiyoruz. Tüm kamuoyunu demokrasiye, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz."