Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan'a ziyarette bulundu.
Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye atanan Özdoğan'a yeni görevinde başarı diledi.
Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, basın mensuplarına teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Gazeteciler Cemiyeti'nden Jandarma'ya Ziyaret - Son Dakika
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