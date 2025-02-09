Gazetecilere Gözaltı Tepkisi

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(ANKARA)- DİSK Basın İş Sendikası, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

DİSK Basın İş Sendikası, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!"