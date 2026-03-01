Gazetecilere Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
Gazetecilere Gözaltı Tepkisi

01.03.2026 19:09
DİSK Basın-İş, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasının basın ve ifade özgürlüğüne açık müdahale olduğunu belirterek, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

DİSK Basın-İş, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer veildi:

"ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in gözaltına alınması basın ve ifade özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir. Haber yapmak, gerçeği kamuoyuna aktarmak ve halkın haber alma hakkını savunmak suç değildir."

Gazeteciler üzerindeki baskı politikaları toplumun tamamını susturmaya yöneliktir. Çünkü susturulmak istenen yalnızca gazeteciler değil, halkın gerçeğe ulaşma hakkıdır. Gözaltındaki gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklama uygulamalarına son verilmelidir!"

Kaynak: ANKA

Gazetecilere Gözaltı Tepkisi
