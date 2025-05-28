Gazetecilere Saldırı Kınandı - Son Dakika
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Gazetecilere Saldırı Kınandı

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28.05.2025 17:49
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Gazetecilere Saldırı Kınandı
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Haber Global muhabirine Güngören'de saldırı düzenlendi, iki kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş, Güngören'de bir olayı takip etmek isterken saldırıya uğradı. İki saldırgan gözaltına alındı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da saldırıyı kınadı.

Edinilen bilgiye göre, Güngören Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir işyerinde iş makinesi patlaması yaşandı. Olayla ilgili görüntü almak için bölgeye giden Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş, iş yeri sahibinin kardeşi olan T.A. (39) ve birlikte hareket ettiği E.Ö.G. (29) darp edildi. Saldırganlar kısa sürede gözaltına alınırken, 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.

TGC'den tepki:  Gazetecilik suç değildir. Ancak gazetecilere saldırı suçtur

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da saldırganlar yakalanmadın bir süre önce yazılı bir açıklama yaptı. "Gazetecilik suç değildir. Ancak gazetecilere saldırı suçtur" denilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan saldırıların halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik olduğu unutulmamalıdır. Son olarak Haber Global'de görev yapan muhabir Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş, Güngören'deki bir büfede meydana gelen patlamayla ilgili haber takibi yaparken saldırıya uğramıştır. Meslektaşlarımıza yapılan saldırının görüntüleri kamuoyuna yansımıştır. Saldırının sorumlularının en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Gazetecilik suç değildir. Ancak gazetecilere saldırı suçtur. Gazetecilere yönelik saldırıların bir kez daha cezasızlıkla ödüllendirilmemesi için İstanbul Valiliği'ni göreve çağırıyoruz. Meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Hedef gösterilen, saldırıya uğrayan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Sözcü, Son Dakika

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