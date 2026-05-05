Gazetecilere Yönelik Baskılara Tepki

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve DİSK Basın-İş Sendikası, BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın yaptığı haberler sonrası Yeni Akit gazetesi ve yazarı tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi. ÇGD'nin açıklamasında, "Gazetecilere yönelik baskı, soruşturma, sansür adımlarının aileleri de kapsaması ve bunun sistematik bir sindirme politikası halini alması en temel demokratik, hukuki haklara vurulan bir darbedir. Gazeteciler ve ailelerin cezalandırılmasından bir an önce vazgeçilmelidir" ifadeleri kullanıldı. DİSK Basın-İş'in açıklamasında da "Gazetecilere yönelik baskılara, hedef göstermelere ve aileleri üzerinden kurulan sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. Gazetecileri hedef göstermekten, ailelerini cezalandırmaktan derhal vazgeçin" denildi.

ÇGD ve DİSK Basın-İş Sendikası, BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın yaptığı haberler sonrası Yeni Akit gazetesi ve yazarı tarafından hedef alınmasına yönelik, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

ÇGD: "Gazetecilere yönelik baskı, soruşturma, sansür adımlarının aileleri de kapsaması hukuki haklara vurulan bir darbedir"

ÇGD'nin açıklamasında bu baskının sadece Sarya Toprak ile kalmadığını belirtilerek, "Ailesini de kapsayarak bir cezaya dönüştü. Gazetecinin haberleri nedeniyle kendisinin hedef haline getirilmesi sonrası ailesinin de hedef alınması ve hatta 30 yıllık kamu emekçisi babasının görevden uzaklaştırılması kabul edilemez bir adımdır. Bu, mesleğimize olan çok yönlü saldırıların yeni bir boyutudur. Gazetecilere yönelik baskı, soruşturma, sansür adımlarının aileleri de kapsaması ve bunun sistematik bir sindirme politikası halini alması en temel demokratik, hukuki haklara vurulan bir darbedir. Gazeteciler ve ailelerin cezalandırılmasından bir an önce vazgeçilmelidir" ifadelerine yer verildi.

DİSK Basın-İş: "Gazetecileri hedef göstermekten, ailelerini cezalandırmaktan derhal vazgeçin"

DİSK Basın-İş Sendikası'nın açıklamasında da sendikalarının üyesi olan BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın mesleğini icra ettiği için sistematik biçimde hedef gösterilmesi ve bu baskının ailesine yöneltilmesinin kabul edilemez bir hukuksuzluk olduğuna vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Sarya Toprak'ın yaptığı gazetecilik faaliyeti nedeniyle, babası Hasan Toprak'ın 30 yıllık kamu emekçiliğinin ardından görevinden uzaklaştırılması; yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, açık bir gözdağı ve cezalandırma pratiğidir. Gazetecinin haberinden dolayı ailesinin hedef alınması, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir ihlaldir. İktidara yakın medya organlarının ve onların temsilcilerinin açık hedef göstermeleri, gazetecileri yalnızlaştırmayı ve susturmayı amaçlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki, gazetecilik suç değildir. Gerçeğin peşinden gitmek, kamu adına haber yapmak hiçbir şekilde cezalandırılamaz. DİSK Basın-İş Sendikası olarak altını çiziyoruz: Sarya Toprak yalnız değildir. Sendikamız üyesi olan Sarya Toprak'la ve ailesiyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu hukuksuz uygulamalara karşı tüm yasal ve örgütsel mücadele yollarını sonuna kadar kullanacağız. Gazetecilere yönelik baskılara, hedef göstermelere ve aileleri üzerinden kurulan sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. Gazetecileri hedef göstermekten, ailelerini cezalandırmaktan derhal vazgeçin."