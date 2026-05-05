Gazetecilere Yönelik Baskılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazetecilere Yönelik Baskılara Tepki

05.05.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇGD ve DİSK Basın-İş, gazeteci Sarya Toprak'ın hedef gösterilmesine karşı ortak açıklama yaptı.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve DİSK Basın-İş Sendikası, BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın yaptığı haberler sonrası Yeni Akit gazetesi ve yazarı tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi. ÇGD'nin açıklamasında, "Gazetecilere yönelik baskı, soruşturma, sansür adımlarının aileleri de kapsaması ve bunun sistematik bir sindirme politikası halini alması en temel demokratik, hukuki haklara vurulan bir darbedir. Gazeteciler ve ailelerin cezalandırılmasından bir an önce vazgeçilmelidir" ifadeleri kullanıldı. DİSK Basın-İş'in açıklamasında da "Gazetecilere yönelik baskılara, hedef göstermelere ve aileleri üzerinden kurulan sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. Gazetecileri hedef göstermekten, ailelerini cezalandırmaktan derhal vazgeçin" denildi.

ÇGD ve DİSK Basın-İş Sendikası, BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın yaptığı haberler sonrası Yeni Akit gazetesi ve yazarı tarafından hedef alınmasına yönelik, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

ÇGD: "Gazetecilere yönelik baskı, soruşturma, sansür adımlarının aileleri de kapsaması hukuki haklara vurulan bir darbedir"

ÇGD'nin açıklamasında bu baskının sadece Sarya Toprak ile kalmadığını belirtilerek, "Ailesini de kapsayarak bir cezaya dönüştü. Gazetecinin haberleri nedeniyle kendisinin hedef haline getirilmesi sonrası ailesinin de hedef alınması ve hatta 30 yıllık kamu emekçisi babasının görevden uzaklaştırılması kabul edilemez bir adımdır. Bu, mesleğimize olan çok yönlü saldırıların yeni bir boyutudur. Gazetecilere yönelik baskı, soruşturma, sansür adımlarının aileleri de kapsaması ve bunun sistematik bir sindirme politikası halini alması en temel demokratik, hukuki haklara vurulan bir darbedir. Gazeteciler ve ailelerin cezalandırılmasından bir an önce vazgeçilmelidir" ifadelerine yer verildi.

DİSK Basın-İş: "Gazetecileri hedef göstermekten, ailelerini cezalandırmaktan derhal vazgeçin"

DİSK Basın-İş Sendikası'nın açıklamasında da sendikalarının üyesi olan BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın mesleğini icra ettiği için sistematik biçimde hedef gösterilmesi ve bu baskının ailesine yöneltilmesinin kabul edilemez bir hukuksuzluk olduğuna vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Sarya Toprak'ın yaptığı gazetecilik faaliyeti nedeniyle, babası Hasan Toprak'ın 30 yıllık kamu emekçiliğinin ardından görevinden uzaklaştırılması; yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, açık bir gözdağı ve cezalandırma pratiğidir. Gazetecinin haberinden dolayı ailesinin hedef alınması, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir ihlaldir. İktidara yakın medya organlarının ve onların temsilcilerinin açık hedef göstermeleri, gazetecileri yalnızlaştırmayı ve susturmayı amaçlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki, gazetecilik suç değildir. Gerçeğin peşinden gitmek, kamu adına haber yapmak hiçbir şekilde cezalandırılamaz. DİSK Basın-İş Sendikası olarak altını çiziyoruz: Sarya Toprak yalnız değildir. Sendikamız üyesi olan Sarya Toprak'la ve ailesiyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu hukuksuz uygulamalara karşı tüm yasal ve örgütsel mücadele yollarını sonuna kadar kullanacağız. Gazetecilere yönelik baskılara, hedef göstermelere ve aileleri üzerinden kurulan sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. Gazetecileri hedef göstermekten, ailelerini cezalandırmaktan derhal vazgeçin."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Yönelik Baskılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:31:10. #7.12#
SON DAKİKA: Gazetecilere Yönelik Baskılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.