Gazeteciye Predator Saldırısı

Uluslararası Af Örgütü, İsrailli şirketlerin geliştirdiği casusluk yazılımı olarak bilinen Predator'un; gazeteci, hukukçu ve eski Angolalı Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Teixeira Candido'ya siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütünün yayımladığı raporda, Angolalı tanınmış gazeteci, basın özgürlüğü aktivisti, hukukçu Candido'ya Nisan-Haziran 2024 döneminde mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden bilinmeyen bir numaradan şüpheli bağlantılar gönderildiğini ortaya çıkardı.

Raporda, örgütün, siber uzmanları tarafından yapılan incelemede söz konusu mesajların, daha önce İsrailli şirketlerin geliştirdiği Intellexa adlı şirket tarafından pazarlandığı ifşa olan, Predator casus yazılımıyla bağlantılı olduğunu doğruladı.

Kendisini öğrenci olarak tanıtan kişinin güven kazandıktan sonra Candido'ya zararlı bağlantılar paylaştığı belirtilen raporda, 3 Mayıs'ta gönderilen ilk bağlantının ardından, 4 Mayıs 2024'te açılan bir bağlantı yoluyla gazetecinin telefonuna Predator casus yazılımının bulaştığı ifade edildi.

Raporda, Örgütün Güvenlik Laboratuvarının telefonda inceleme yaptığına ve casus yazılımın aynı gün çalıştığını gösteren adli izler tespit ettiğine işaret edildi.

Telefonun 4 Mayıs akşamı yeniden başlatılmasıyla bulaşmanın ortadan kalktığı aktarılan raporda, buna rağmen saldırganın 16 Haziran'a kadar 11 yeni bağlantı daha göndermeye devam ettiği kaydedildi.

Bu saldırının Candido'nun özel hayatının gizliliği ve ifade özgürlüğü haklarının ağır ihlali olduğu belirtilen raporda, benzer vakaların gazeteciler üzerinde caydırıcı etkisi olduğu vurgulandı.

Raporda değerlendirmesine yer verilen Candido, mahremiyetinin bu şekilde ihlal edilmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Özel hayatının ihlal edilmesi nedeniyle kendini savunmasız hissettiğini kaydeden Candido, "Hayatıma dair neye sahip olduklarını bilmiyorum. Artık yalnızca gerekli olanı yapıyor ve söylüyorum. Cihazlarıma güvenmiyorum. Yazışma yapıyorum ama özel meseleleri cihazlarım üzerinden konuşmuyorum. Kendimi çok kısıtlanmış hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü, 27 Ocak'ta Intellexa'ya Candido'nun izlendiğine ilişkin bulguları ileten bir mektup gönderdiğini ve şirketten insan hakları durum tespiti süreçlerine ilişkin bilgi talep ettiğini ancak yanıt alamadığını açıkladı.

?Predator casus yazılımı

Intellexa'nın geliştirdiği Predator'un, İsrailli yazılım firması NSO tarafından geliştirilen ve 45 ülkede kullanıldığı belirlenen Pegasus isimli casus yazılımı örnek alarak tasarlandığı belirtiliyor.

Birçok casus yazılım gibi Predator, akıllı telefonlara e-posta veya kısa mesaj üzerinden yollanan bağlantıların tıklanmasıyla cihaza sızıyor.

Bağlantıyı tıklayan kişi, internet üzerinden gizlice ayrı bir bağlantıya yönlendirilerek Predator'u habersizce telefonuna yüklüyor. Cihazda yüklenmiş görünmeyen Predator üzerinden telefonun arama kayıtları dahil birçok bilgisine erişilebiliyor.

Predator casus yazılımı Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.

2025 yılında da Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir insan hakları avukatı hedefe alınmıştı.