Gazi Kars günbatımında kızıla büründü - Son Dakika
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Gazi Kars günbatımında kızıla büründü

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Gazi Kars'ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü. Tarihi yapılar ve doğal güzelliklerle birlikte kızıla bürünen Ani Ören Yeri kartpostal görüntülerine dönüştü.

13.08.2024 23:47
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Gazi Kars günbatımında kızıla büründü

KARS - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde birisi olan Gazi Kars'ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü.

Kentte gün batımında görsel şölen yaşandı. Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden önce 16 Ağustos 1064 yılında Ani kalesinin fethi ve fethedilemez şehir efsanesini yıktığı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Ani Ören Yeri kızıla bürünen bulutlarla kartpostal görüntüler oryaya çıkardı.

Tarihi yapılar ve insanların yoğunluğu kızıla bürünen Ani Ören Yari ile kameralara yansırken, Kars'ın doğal güzelliği de birkez daha ortaya çıktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Kars Ani karayolu, Ebul El Hasan Harakani'nin şehir düştüğü Yahni Dağı, Ani Ören Yeri yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazi Kars günbatımında kızıla büründü - Son Dakika

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