Gazi Mihal Bey Hamamı\'nın Restorasyonu Tamamlandı

EDİRNE'de 1400'lü yıllarda yaşayan, Osmanlı Devleti'nin önemli paşalarından Gazi Mihal Bey anısına yaptırılan ve 2024'te restorasyona alınan Gazi Mihal Bey Hamamı'nın ilk etap çalışmaları sona erdi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bulunan, zamanla madde bağımlıları ile definecilerin mekanı haline gelen tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı için uzun zamandır beklenen restorasyon çalışmaları, 2024 yılı Şubat ayında başladı. Kemer ve kubbeleri ile Osmanlı'nın mimarisini bugüne taşıyan önemli eserlerden tarihi hamamda, Edirne Valiliği tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarında ilk etap sona erdi.

'ARTIK GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI'

Konuyla ilgili İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, "Kentteki birçok dokunuşla aslında yıllardır konuştuğumuz o yüzyıllık Osmanlı'ya başkentlik yapmış, şehrin birazcık da tarihi dokusunun değer gördüğünü anlamış olduk ve son hızla da bütün çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de bildiğiniz üzere Gazi Mihal Hamamı'nın tekrar restorasyonun tamamlanmasıydı. Birinci etabı bitti. Artık gözle görülür bir şekilde ortaya da çıktı" dedi.

HAMAM KÜLTÜRÜ SERGİLERLE ANLATILACAK

Hamamın mülkiyetinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğunu hatırlatan Gegeoğlu, "Mülkiyeti onda olduğu için restorasyon çalışmalarını Çevre Vakfı yürütmüştü. İl Özel İdaresi ile birlikte yapılacak olan hamam içi restorasyonu bittikten sonra yapılacak çalışmalar var. Restorasyon projesiyle Osmanlı erken dönem mimarisinin önemli eserlerinden biri olan Gazi Mihal Hamamı'nın tarihi, kültürel, mimari özellikleri korunarak aslına uygun şekilde restore edilmesi ve yapının müze, kültür, eğitim ve turizm faaliyetlerinde hizmet edecek şekilde yeniden işlevlendirilmesi, proje kapsamında Osmanlı hamam kültürünü tanıtan sergi alanlarının oluşturulması, ziyaretçilere yönelik rehberlik hizmetlerinin sunulması, sergi alanlarının oluşturulması, ziyaretçilere eğitim programlarının yapılması, seminerler, sergiler ve kültür etkinlikleri düzenlenmesiyle yapının uygun bölümlerinin ziyaretçilerin kullanımına yönelik kafeterya oluşturulması planlanmakta. Bu kafeteryanın da işletmesi de bizim İl Özel İdaresi tarafından yapılacağından dolayı üç kurum arasında bir ortak proje imzalamamız gerekiyor" diye konuştu.