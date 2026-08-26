Gazi Tümgeneral Ala, Edirne Valisi'ni Ziyaret Etti
5'inci Kolordu Komutanı Davut Ala, Vali Sezer'e yeni görevinde başarılar diledi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları doğrultusunda 5'inci Kolordu Komutanlığına atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Edirne Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu da yer aldı.
Vali Sezer, Tümgeneral Ala ile bir süre görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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