Gaziantep Araban'da hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Gaziantep Araban'da hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı, 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hafif ticari araç sürücüsü ve kamyonette bulunan 13 kişi yer alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Yunus Emre Yaşar yönetimindeki 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç, Yolveren Mahallesi yol ayrımında Müslüm Demirel idaresindeki 16 CPY 01 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yaşar ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?