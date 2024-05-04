Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın renklerine büründü - Son Dakika
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Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın renklerine büründü

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın renklerine büründü

Gaziantep'teki Botanik Bahçesi, farklı türde bitkilerle dolu olup ilkbaharın gelmesiyle beyaz, turuncu, pembe ve kırmızının tonlarına bürünüyor. Bahçede yer alan yapay gölet, bitkisel tasarım alanları ve çevresindeki güller, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Ailelerin hafta sonunu renkli bir şekilde geçirmek istediği bu bahçe, aynı zamanda çiftlerin mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçıların da tercih noktası haline geliyor.

04.05.2024 15:15
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Gaziantep'teki farklı familyalardan çeşitli türde bitki bulunan Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle beyaz, turuncu, pembe ve kırmızının tonlarına büründü.

Botanik Bahçesi'nde farklı türden ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere yaklaşık bin bitki yer alıyor. 2009'da 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve gölet, ahşap köprü, pergola, kamelya ile taş yollardan oluşan botanik parkta ilkbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Bahçenin bazı alanlarında yer alan yapay gölet, bitkisel tasarım alanları ve çevresindeki güller, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Botanik Bahçe, bu özellikleriyle hafta sonunu ilkbahar renkleri içerisinde geçirmek isteyen ailelerin ve mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından ilgi görüyor.

Özellikle ilkbahar aylarında gelin ve damatlardan gelen talepleri değerlendirmek amacıyla Botanik Bahçe'yi tercih eden fotoğrafçıların da vazgeçilmezi oluyor.

Kaynak: AA

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