Kamil Ocak Spor Salonu İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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Kamil Ocak Spor Salonu İnşaatı İncelendi

Kamil Ocak Spor Salonu İnşaatı İncelendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden Kamil Ocak Spor Salonu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

29.12.2024 13:47
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden Kamil Ocak Spor Salonu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin'e, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik eşlik etti.

3 bin 300 kişilik kapasiteye sahip olan tesisin 25 Aralık 2025 tarihinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Kamil Ocak'ın kente emek veren spor adamı olduğunu belirterek, "Kamil Ocak Stadyumu'nu da Millet Bahçesi'ne çevirdikten sonra isminin yaşatıldığı bir tesise ihtiyaç vardı. Hangi alanda bize ne gerekiyor, arkadaşlarımız çok iyi çalıştı. 3 bin 300 kişinin aynı anda oturup tribünlerde seyirci kapasitesinin olduğu çok güzel bir tesisi Allah'ın izniyle diğer 25 Aralık'a yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların sportif gelişimini destekleyecek tesislerin önemli olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrin 750 bin çocuğu var. Bu çocukları bedenen ve ruhen her yönden yetiştirebilmemiz için yetenek taramaları yapıyoruz. Hangi spor dalında yetenekleri var, bir taraftan bunları çalışıyoruz. Bir taraftan da yeteneği var ama tesis yok. Tesislerin tamamlanması gerekiyor. Bu şehrin hem okuma kapasitesini hem fiziki kapasitelerini artırarak spor şehri yapma iddiamızı tamamlamış olacağız."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise projenin Gaziantep'in spor turizmine katkı sunacağını belirterek, Gaziantep'i spor kenti yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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