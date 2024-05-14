Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, araç kiralama iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, araç kiralama iddialarını yalanladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, araç kiralama iddialarını yalanladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyenin araç kiraladığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediye, araç ihtiyacını maliyet açısından kiralama yöntemiyle karşıladığını belirtti. Ayrıca, tasarruf tedbirleri kapsamında kiralık araç sayısının azaltıldığı ve bu oranın bugüne kadar korunduğu ifade edildi.

14.05.2024 16:33
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "tasarruf döneminde belediyenin araç kiraladığı"na ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin araç ihtiyacını satın almak yerine maliyet açısından kiralama yöntemiyle karşıladığı belirtildi.

Haberlere konu edilen ihalelerin bu kapsamda gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler her yıl rutin olarak kiralama ihalelerini yapmakta ve sadece ihtiyacı olan araçları kullanmaktadır. Haberde bahsi geçen ve nisan ayında yapılan ihaleler de açık ihale usulü ile gerçekleştirilmiş ancak bugüne kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu yıl içinde Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri bünyesinde kiralık olarak çalıştırılan araçların 64'ü tasarruf tedbirleri kapsamında bir ay önce iade edilmiştir."

Açıklamada, 2020'deki tasarruf çalışmalarıyla kiralık araç sayısının yüzde 22 civarında azaltıldığı, bu oranın nüfus ve hizmetteki artışa rağmen bugüne kadar korunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, araç kiralama iddialarını yalanladı - Son Dakika

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