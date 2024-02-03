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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Su fiyatlarıyla ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Su fiyatlarıyla ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Su fiyatlarıyla ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya ve basın organlarının su fiyatlarıyla ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Belediye açıklamasında, doğru bilgiye 'GASKİ Kurumsal' sayfasından ulaşılabileceği vurgulandı ve Gaziantep'in su fiyatının 19,77 lira olduğu belirtildi.

03.02.2024 09:55
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya ve basın organlarının su fiyatlarıyla ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın organlarının "30 büyükşehrin su fiyatları açıklandı" iddialarının doğru olmadığı kaydedildi.

Vatandaşların doğru bilgiye "GASKİ Kurumsal" sayfasından ulaşabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Gaziantep'te 1 metreküp mesken su fiyatı 25, 50 lira değil 19,77 liradır. Dolayısıyla haberde belirtildiği gibi Gaziantep su fiyatında 30 Büyükşehir içerisinde 3'üncü değil 20'nci sıradadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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