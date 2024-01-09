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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere Yemek İkramı Yapıyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere Yemek İkramı Yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav döneminde motivasyonunu artırmak amacıyla 15 gün boyunca 1500 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtıyor. Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kübra Çinkılıç, öğrencilerin yoğun tempoda çalıştığı sınav sürecinde zamandan tasarruf etmeleri için yiyecek ve içecek ikramlarında bulunduklarını belirtti. Belediye, umarız bu süreçte öğrencilerin başarısına katkı sağlar.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere Yemek İkramı Yapıyor
09.01.2024 - 16:36,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitede sınava giren öğrencilere yemek ikramı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav döneminde motivasyonunu artırmak için 15 gün boyunca 1500 öğrenciye yemek dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kübra Çinkılıç, öğrencilerin sınav döneminde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirtti.

Sınav sürecinin stresli olduğunu aktaran Çinkılıç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin zamandan tasarruf etmesi için yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuyoruz. 15 gün boyunca yemek tırımız merkez kütüphanesinin önünde öğrencilerimize her akşam ücretsiz yemek dağıtacak. Umarız, bu süreçte bir nebze de olsa öğrencilerimizin başarısına katkımız olur."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Sınavına Giren Öğrencilere Yemek İkramı Yapıyor - Son Dakika
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