Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çorba ikramı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çorba ikramı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çorba ikramı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kurduğu 37 noktada vatandaşlara çorba ikram ediyor.

26.11.2024 12:49
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kurduğu 37 noktada vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde 18, Şahinbey ilçesinde 19 noktada hizmet veren uygulama ile sabah işe giden veya okula yetişmeye çalışan öğrencilere toplam 37 noktada çorba ikramı yapılıyor.

Açıklamada, çorba ikram noktalarının fabrikada vardiyasına yetişmeye çalışan işçilerden okula giden öğrencilere kadar her kesimden insanın hayatını kolaylaştırdığı, bu hizmet sayesinde işçiler zaman kazanırken, öğrencilerin ise cep harçlıklarını biriktirebildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen fabrika işçisi Yunus Ekrem de uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Sabah erken saatlerde işe gidenler için bu ikram noktası çok iyi bir hizmet. Çorbanın lezzeti de kıvamı da çok güzel. Evde yapmak istesek bu lezzeti tutturamayız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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