Gaziantep Emniyeti, GAÜN öğrencilerine dolandırıcılık ve dijital güvenlik uyarısı yaptı

Gaziantep Emniyeti, GAÜN öğrencilerine dolandırıcılık ve dijital güvenlik uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Emniyeti, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesiyle GAÜN öğrencilerini bilgilendirdi. Terörle Mücadele ekipleri merkez kampüs ile Nizip, Oğuzeli ve İslahiye'deki birimlerde stant açtı; zararlı oluşumların propaganda yöntemleri, dolandırıcılık ve dijital riskler anlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri; merkez kampüs, Nizip Eğitim Fakültesi, Nizip Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Meslek Yüksekokulunda stant açtı.
Ekipler, öğrencilere zararlı oluşumların gençlere yönelik propaganda ve eleman kazanma yöntemleri, dolandırıcılık girişimleri ile günlük yaşamda ve dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri hakkında bilgi verdi. Olası bir suç veya güvenlik riskiyle karşılaştıklarında başvurabilecekleri yolları da anlattı.
Stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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