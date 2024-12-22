Gaziantep FK, Antalyaspor\'u 2-0 Yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep temsilcisi 2-0 kazandı.
Mücadelenin 42. dakikasında Kacper Kozlowski attığı golle Gaziantep FK'yı karşılaşmada 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Gaziantep FK üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Alexandru Maxim 66. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Antalyaspor'da 86. dakika Erdal Rakıp gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken mücadele Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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