Gaziantep FK Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, yarınki antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.