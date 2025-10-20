Gaziantep Forum 2 Başlıyor - Son Dakika
Gaziantep Forum 2 Başlıyor

20.10.2025 12:21
İslam dünyasının meseleleri ele alınacak Gaziantep Forum 2, 10'dan fazla ülkeden katılımcı ile yapılacak.

Gaziantep'te, İslam dünyasının güncel meselelerinin ele alınacağı "Gaziantep Forum 2" etkinliği gerçekleştirilecek.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (GİBTÜ) yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 10'un üzerinde ülkeden katılımcı yer alacak.

Bu yıl "İslam Dünyası Nereye? Güçlü Bir Gelecek İçin Perspektif" temasıyla gerçekleştirilecek forumda, farklı ülkelerden akademisyenler ve bilim insanları bir araya gelerek güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, etkinliğin İslam dünyasına yönelik önemli bir çağrı olduğunu belirtti.

Demir, " Orta Doğu'da yeni güç dengeleri kurulurken, İslam dünyası tarihi bir sorumlulukla yüz yüze. Bu forum, tam da böyle bir dönemde bugünü ve geleceği konuşmak için toplanıyor. Burada dile gelen her fikir, ezberleri bozmayı ve yeni yollar açmayı hedefliyor. Her oturum sadece şikayet değil, çözüm üretmeye odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, gaziantep, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

