Gaziantep'in Kış Lezzeti: Şiveydiz Doğal Antibiyotik Olma Özelliğiyle Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'in Kış Lezzeti: Şiveydiz Doğal Antibiyotik Olma Özelliğiyle Tercih Ediliyor

Gaziantep'te kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı doğal antibiyotik olarak tüketilen Şiveydiz, sebzeleriyle dolu lezzetiyle alternatif arayanların gönlünü kazanıyor. Kelle paça gibi sakatat sevmeyenler için mükemmel bir seçenek olan bu yemek, gastronomi kentine özgü zengin mutfak kültürünün bir parçası

28.12.2024 23:09
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Gaziantep'in doğal antibiyotik ve kış yemeği: Şiveydiz

Gastronomi kentinde kelle paça gibi sakatat sevmeyenlerin tercihi şiveydiz

GAZİANTEP - Gaziantep'te kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen Şiveydiz yemeği, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik olarak tüketiliyor. Gastronomi kentine has bir lezzet olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar alternatif olarak çokça tercih ediliyor.

Zengin ve lezzetli mutfak kültürüyle öne çıkan gastronomi kenti Gaziantep'te kış mevsiminin vazgeçilmez yemeklerinden olan şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı. Soğuk havalarda gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen tescilli bir yemek olan şiveydiz, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik deposu sayılıyor. Gastronomi kentine has bir lezzet olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar tarafından alternatif olarak çokça tercih ediliyor. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoranda kış mevsiminde menüde vatandaşlara sunulan şiveydizin porsiyonu ise 150 TL'ye satılıyor.

"Gaziantep yöresine ait soğan ve sarımsakla yapılan doğal bir yemektir"

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz restoranda aşçı olan 56 yaşındaki Oya Yılmaz, Gaziantep'e özgü kış yemeğinin püf noktalarını anlattı. Şiveydiz yemeğinin yapımını anlatan Yılmaz, "Gaziantep yöresine ait soğan ve sarımsakla yapılan doğal bir yemektir. Sonbahar ve kış aylarında tüketilen Şiveydiz doğal bir antibiyotik olduğu için Gaziantep'te sık tüketiliyor. İçerisinde et suyu, et, nohut, yeşil soğan, yeşil sarımsak ve yoğurt bulunuyor" dedi.

"Kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar için güzel bir alternatif"

Şiveydiz yemeğinin faydalarını anlatan usta Yılmaz, "Şiveydiz doğal bir yemek olduğu için grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Soğan ve sarımsaklı bir yemek olduğu için yerli ve yabancı turistler ilk etapta çekimser davranıyor. Fakat tadına baktıktan sonra çok beğeniyorlar. Bu yemek sadece kış ayında tüketiliyor. Kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar için güzel bir alternatif" şeklinde konuştu.

"Hasta olmamak için haftada bir kez yemeye çalışıyoruz"

Şiveydizi hasta olmamak için tükettiğini söyleyen müşteri Leyla Şar, "Kışın tüketiyoruz. Şiveydizi severek tüketiyoruz. Hasta olmamak için haftada bir kez yemeye çalışıyoruz. Tüm vatandaşlara öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'in Kış Lezzeti: Şiveydiz Doğal Antibiyotik Olma Özelliğiyle Tercih Ediliyor - Son Dakika

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