Gaziantep İslahiye'de 17 yıl 4 ay 10 gün hapisle aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep İslahiye'de 17 yıl 4 ay 10 gün hapisle aranan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler bu kapsamda hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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