Gaziantep İslahiye\'de 26 okul ve yurt çevresinde trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, okullar ve öğrenci yurtları çevresinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 okul ve yurt çevresinde yapılan uygulamalarda araç ve sürücüler kontrol edildi, genel asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır'ın da takip ettiği denetimlerde, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önleyici tedbirler alındı.